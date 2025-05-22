Помер український політик та депутат Верховної Ради Юрій Борисович Крук

Юрій Крук. Фото: Поліграф

Пішов із життя політик та бізнесмен Юрій Борисович Крук, який багато років прожив в Одесі. Він обирався народним депутатом України у кількох скликаннях Верховної Ради та упродовж своєї кар'єри представляв інтереси різних сил у парламенті.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

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Юрію Борисовичу Круку 2 червня мало б виповнитися 84 років, однак до свого дня народження політик не дожив. Про причини смерті почесного громадянина Одещини поки не повідомляють.

"Пішов із життя Юрій Борисович Крук.

Людина, яка у 1994 році привела Україну до Міжнародної морської організації. Від імені України підписував усі настановні документи, формував морську доктрину незалежної країни, включення України як незалежної держави до всіх Дунайських організацій та угод", — йдеться у повідомленні голови Одеської районної ради Віталія Барвіненко.

Чим запам'ятався Юрій Крук

Юрій Борисович Крук народився 2 червня 1941 року в Херсоні. Протягом життя обіймав низку важливих посад у морегосподарській галузі та займався розбудовою транспортної системи України. З 1994 до 2014 року шість разів поспіль обирався народним депутатом. Очолював комітети Верховної Ради, був заступником голови парламенту з питань транспорту і зв'язку. Деякий час очолював Чорноморський морський рибний порт. У 1994 році представляв нашу країну при вступі до Міжнародної морської організації, підписавши установчі документи від імені держави. У 2012 році підтримав ухвалення "мовного закону" Ківалова-Колесніченка а також голосував за акти від 16 січня 2014 року, які прибічники Євромайдану прозвали "диктаторськими".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині пішла з життя жінка, якій було 106 років. А також про те, чим запам'ятався Борис Литвак.