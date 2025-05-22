Умер украинский политик и депутат Верховной Рады Юрий Борисович Крук

Юрий Крук. Фото: Полиграф

Ушел из жизни политик и бизнесмен Юрий Борисович Крук, который много лет прожил в Одессе. Он избирался народным депутатом Украины в нескольких созывах Верховной Рады и на протяжении своей карьеры представлял интересы разных сил в парламенте.

Об этом сообщил глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

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Юрию Борисовичу Круку 2 июня должно было бы исполниться 84 года, однако до своего дня рождения политик не дожил. О причинах смерти почетного гражданина Одесчины пока не сообщается.

"Ушел из жизни Юрий Борисович Крук.

Человек, который в 1994 году привел Украину в Международную морскую организацию. От имени Украины подписывал все установочные документы, формировал морскую доктрину независимой страны, включение Украины как независимого государства во все Дунайские организации и соглашения",— говорится в сообщении главы Одесского районного совета Виталия Барвиненко.

Чем запомнился Юрий Крук

Юрий Борисович Крук родился 2 июня 1941 года в Херсоне. В течение жизни занимал ряд важных должностей в морехозяйственной отрасли и приложил руку к развитию транспортной системы Украины. С 1994 по 2014 год шесть раз подряд избирался народным депутатом. Возглавлял комитеты Верховной Рады, был заместителем председателя парламента по вопросам транспорта и связи. Некоторое время возглавлял Черноморский морской рыбный порт. В 1994 году представлял нашу страну при вступлении в Международную морскую организацию, подписав учредительные документы от имени государства. В 2012 году поддержал принятие "языкового закона" Кивалова-Колесниченко, а также голосовал за акты от 16 января 2014 года, которые сторонники Евромайдана прозвали "диктаторскими".

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области ушла из жизни женщина, которой было 106 лет. А также о том, чем запомнился Борис Литвак.