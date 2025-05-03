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Не вечір, а квест — в Одесі рятувальники діставали людей з пасток

3 травня 2025 11:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі рятувальники дістали чоловіка з ями й з даху
Чоловік з собакою. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Увечері в Одесі трапилися одразу дві незвичайні пригоди. Рятувальники діставали чоловік разом із собакою, які провалилися в яму, а також знімали одесита з даху. На щастя, обидва випадки завершилися добре.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Не вечір, а квест — в Одесі рятувальники діставали людей з пасток - фото 1
Пожежна драбина біля будинку. Фото: ДСНС

Пес у пастці, чоловік — на даху

За їхньою інформацією, перший виклик надійшов із Люстдорфської дороги. Там чоловік під час вечірньої прогулянки разом із собакою провалився в яму. Самостійно вибратись не вдалося ні людині, ні чотирилапому другу. На допомогу приїхали рятувальники, які за допомогою мотузки витягли обох із пастки. Медичної допомоги не знадобилося — всі відбулись переляком.

Не вечір, а квест — в Одесі рятувальники діставали людей з пасток - фото 2
Яма з якої дістали чоловіка та собаку. Фото: ДСНС

Другий інцидент стався на Великій Арнаутській. Там 39-річний чоловік опинився на даху будинку й не зміг сам з нього злізти. Причини його "висоти" залишаються загадкою, але на допомогу прибули співробітники ДСНС та Місцевої пожежної команди. Застосувавши автодрабину, вони безпечно зняли чоловіка з даху.

Не вечір, а квест — в Одесі рятувальники діставали людей з пасток - фото 3
Рятувальники зняли чоловіка з даху. Фото: ДСНС

Рятувальники вкотре нагадують: не варто випробовувати долю та дах без причини. І бажано уникати прогулянок у темряві в місцях, де можна провалитись у яму.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК та СП прокоментували мобілізацію багатодітного батька в Татарбунарах. Також ми писали, що жителі Одеси зіткнулися з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах.

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