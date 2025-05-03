В Одессе спасатели достали мужчину из ямы и с крыши

Мужчина с собакой. Фото: ГСЧС

Вечером в Одессе случились сразу два необычных происшествия. Спасатели доставали мужчину вместе с собакой, которые провалились в яму, а также снимали одессита с крыши. К счастью, оба случая завершились хорошо.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пес в ловушке, мужчина — на крыше

По их информации, первый вызов поступил с Люстдорфской дороги. Там мужчина во время вечерней прогулки вместе с собакой провалился в яму. Самостоятельно выбраться не удалось ни человеку, ни четвероногому другу. На помощь приехали спасатели, которые с помощью веревки вытащили обоих из ловушки. Медицинской помощи не понадобилось — все отделались испугом.

Яма из которой достали мужчину и собаку. Фото: ГСЧС

Второй инцидент произошел на Большой Арнаутской. Там 39-летний мужчина оказался на крыше дома и не смог сам с нее слезть. Причины его "высоты" остаются загадкой, но на помощь прибыли сотрудники ГСЧС и Местной пожарной команды. Применив автолестницу, они безопасно сняли мужчину с крыши.

Спасатели сняли мужчину с крыши. Фото: ГСЧС

Спасатели в очередной раз напоминают: не стоит испытывать судьбу и крышу без причины. И желательно избегать прогулок в темноте в местах, где можно провалиться в яму.

Напомним, в Одесском ТЦК и СП прокомментировали мобилизацию многодетного отца в Татарбунарах. Также мы писали, что жители Одессы столкнулись с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях.