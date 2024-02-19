Не з'явився до військкомату — в Одесі чоловіка засудили за ухилення від військової служби

Військові на підготовці. Фото: Міноборони України

Чоловіка визнали придатним до військової служби за результатами МСЕК, але до військкомату він не прийшов. За ухил від служби його засудили три роки.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Обвинувачений з березня 2022 року перебував на обліку як солдат ЗСУ. Влітку 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Пізніше чоловік отримав повістку, але у військкоматі не з'явився. У суді фігурант визнав провину, розкаявся і повідомив, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Яке покарання загрожує

Чоловіка засудили за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Правопорушника засудили на три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що 16 лютого Малиновський районний суд виніс вирок чоловіку, якого підозрюють у державній зраді. Працівник виправної колонії надавав окупантам місце для зберігання спецтехніки.

Також ми писали, що на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли попасти в Молдову.