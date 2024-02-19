Не явился в военкомат — в Одессе мужчину осудили за уклонение от военной службы
Мужчину признали годным к военной службе по результатам МСЭК, но в военкомат он не пришел. За уклон от службы его осудили на три года.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого государственного реестра судебных решений.
Детали дела
Обвиняемый с марта 2022 года состоял на учете как солдат ВСУ. Летом 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. Позже мужчина получил повестку, но в военкомате не появился. В суде фигурант признал вину, раскаялся и сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.
Какое наказание грозит
Мужчину осудили по ст.336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Правонарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.
Напомним, что 16 февраля Малиновский районный суд вынес приговор мужчине, подозреваемому в государственной измене. Работник исправительной колонии предоставлял оккупантам место хранения спецтехники.
Также мы писали, что на контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовике. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.
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