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Не явился в военкомат — в Одессе мужчину осудили за уклонение от военной службы

19 февраля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не явился в военкомат — в Одессе мужчину осудили за уклонение от военной службы
Военные на подготовке. Фото: Минобороны Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчину признали годным к военной службе по результатам МСЭК, но в военкомат он не пришел. За уклон от службы его осудили на три года.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого государственного реестра судебных решений.

Детали дела

Обвиняемый с марта 2022 года состоял на учете как солдат ВСУ. Летом 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. Позже мужчина получил повестку, но в военкомате не появился. В суде фигурант признал вину, раскаялся и сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Какое наказание грозит

Мужчину осудили по ст.336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Правонарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, что 16 февраля Малиновский районный суд вынес приговор мужчине, подозреваемому в государственной измене. Работник исправительной колонии предоставлял оккупантам место хранения спецтехники.

Также мы писали, что на контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовике. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

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