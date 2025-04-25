Проігнорував повістку від ТЦК та не пройшов ВЛК - вирок суду на Одещині

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: newformat

Мешканець Одещини отримав повістку від терцентру комплектування, проте проігнорував її та не пройшов медичний огляд. На чоловіка відкрили кримінальне провадження те скерували справу до Ананьївського райсуду Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного рейстру судових рішень.

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Подробиці справи

Після перевірки документів мешканець села Гандрабури був доставлений поліцейськими до відділку ТЦК та СП. Там йому видали повістку на проходження військово-лікарської комісії. Однак відвідувати ВЛК чоловік не бажав, тому проігнорував письмове попередження. Після цього фігуранта викликали до суду.

Що вирішив суд

Суд визнав його винни за ч. 1 ст. 337 КК України, (ухилення військовозобов`язаного від військового обліку після попередження), але врахував каяття та наявність сина на утриманні. Фігурант має сплатити 6800 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого затримали з психотропами. А також про службовця, якого судили за насильство в родині.