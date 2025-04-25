Проигнорировал повестку от ТЦК и не прошел ВВК - приговор суда в Одесской области

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: newformat

Житель Одесской области получил повестку от терцентра комплектования, однако проигнорировал ее и не прошел медицинский осмотр. На мужчину открыли уголовное производство то направили дело в Ананьевский райсуд Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого рейстра судебных решений.

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Подробности дела

После проверки документов житель села Гандрабуры был доставлен полицейскими в отделение ТЦК и СП. Там ему выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако посещать ВВК мужчина не желал, поэтому проигнорировал письменное предупреждение. После этого фигуранта вызвали в суд.

Что решил суд

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 337 УК Украины, (уклонение военнообязанного от воинского учета после предупреждения), но учел раскаяние и наличие сына на содержании. Фигурант должен уплатить 6800 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого задержали с психотропами. А также о служащем, которого судили за насилие в семье.