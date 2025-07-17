Житель Одещини не прибув за повісткою у ТЦК після завершення строку бронювання від мобілізації до ЗСУ

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: brovary.net

Мешканець Одещини не прибув за повісткою від ТЦК після завершення строку свого бронювання від мобілізації. За це на нього відкрили справу за фактом ухилення, яку розглядали в Іванівському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Михайлопіль Іванівського району Одеської області раніше мав бронювання від мобілізації та очікував її продовження. У цей час він отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії, але не прибув за нею. Коли йому зателефонували працівники ТЦК, чоловік сказав що не буде служити, оскільки має на утриманні двох неповнолітніх дітей. За це на нього відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст.336 КК України (ухилення від призову). Суд пррік його до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який двічі покинув службу. А також про солдата, який ухилявся за гроші.

