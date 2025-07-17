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Главная Одесса Не явился по повестке в ТЦК — как наказали жителя Одесчины

Не явился по повестке в ТЦК — как наказали жителя Одесчины

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 01:33
Житель Одесской области не прибыл по повестке в ТЦК после завершения срока бронирования от мобилизации в ВСУ
Судья с молотком. Фото иллюстративное: brovary.net

Житель Одесской области не прибыл по повестке от ТЦК после завершения срока своего бронирования от мобилизации. За это на него открыли дело по факту уклонения, которое рассматривали в Ивановском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Михайлополь Ивановского района Одесской области ранее имел бронирование от мобилизации и ожидал ее продления. В это время он получил повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, но не явился по ней. Когда ему позвонили работники ТЦК, мужчина сказал, что не будет служить, поскольку у него двое несовершеннолетних детей. В результате было открыто уголовное дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст.336 УК Украины (уклонение от призыва). Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который дважды покинул службу. А также о солдате, который уклонялся за деньги.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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