Житель Одесской области не прибыл по повестке в ТЦК после завершения срока бронирования от мобилизации в ВСУ

Не явился по повестке в ТЦК — как наказали жителя Одесчины
Житель Одесской области не прибыл по повестке от ТЦК после завершения срока своего бронирования от мобилизации. За это на него открыли дело по факту уклонения, которое рассматривали в Ивановском райсуде.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Уроженец села Михайлополь Ивановского района Одесской области ранее имел бронирование от мобилизации и ожидал ее продления. В это время он получил повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, но не явился по ней. Когда ему позвонили работники ТЦК, мужчина сказал, что не будет служить, поскольку у него двое несовершеннолетних детей. В результате было открыто уголовное дело.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ст.336 УК Украины (уклонение от призыва). Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о военном, который дважды покинул службу. А также о солдате, который уклонялся за деньги.
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