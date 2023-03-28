Небезпечне море: скільки мін здетонували від початку року
Штормова погода посилює мінну небезпеку. З початку року кілька десятків мін винесло море у прибережну зону Одещини, Миколаївщини та Грузії.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
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Всього від початку 2023 року винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20 % детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування.
"На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та норм воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряних тривог", — йдеться в повідомленні.
Наразі в морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.
Зазначимо, другий рік поспіль одесити залишаються без туристичного сезону. Причиною цього стали мінна небезпека й намагання ворога атакувати лінію берега в пошуках систем ППО.