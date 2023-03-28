Опасное море: сколько мин сдетонировали с начала года
Штормовая погода усугубляет минную опасность. С начала года несколько десятков мин вынесло море в прибрежную зону Одесской, Николаевской и Грузии.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
-
Зеленский проверил готовность пограничных подразделений Сумской области
-
В Мариуполе оккупанты проводят тотальную зачистку, — Андрющенко
-
Пограничник в Черниговской области пытался "слить" информацию об охране границ Украины: детали
-
Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды: каким областям угрожает опасность
-
Легендарный хоккеист "разнес" МОК из-за скандала с россиянами
-
Известный фотограф Катя Кондратьева устроила благотворительную съемку на киевском вокзале
-
Израильский майдан: первая победа гражданского общества
-
Враг нанес ракетный удар по Богодухову: контузило 73-летнего мужчину
-
Ретроградный Меркурий в апреле принесет прибыль трем знакам зодиака: кто счастливчик
-
В Бердянске почти исчезла вода из Днепра: какую воду используют люди
Всего с начала 2023 г. вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.
"К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны. Не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и нормы военного положения, не игнорируйте сигналы воздушных тревог", — говорится в сообщении.
В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.
Напомним, недавно на Одесчине в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.
Отметим, второй год одесситы остаются без туристического сезона. Причиной этого стали минная опасность и попытка врага атаковать линию берега в поисках систем ПВО.