Опасное море: сколько мин сдетонировали с начала года

Побережье - это "зона обороны"

Штормовая погода усугубляет минную опасность. С начала года несколько десятков мин вынесло море в прибрежную зону Одесской, Николаевской и Грузии.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Всего с начала 2023 г. вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.

"К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны. Не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и нормы военного положения, не игнорируйте сигналы воздушных тревог", — говорится в сообщении.

В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.

Напомним, недавно на Одесчине в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Отметим, второй год одесситы остаются без туристического сезона. Причиной этого стали минная опасность и попытка врага атаковать линию берега в поисках систем ПВО.