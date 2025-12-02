Загроза в Чорному морі та вибухи на російських танкерах

Запуск ракети з Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі зберігається ризик нових атак. Однак найбільшу загрозу несе балістика з території тимчасово окуповагого Криму. Попри це, Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних заводах на узбережжі Росії.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Загроза атак з моря

Росія продовжує бити по портах і суднах, які працюють у Чорному морі. За роки війни кількість пошкоджених кораблів перевищила сотню, а удари тривають і зараз. Плетенчук наголошує, що таке системне знищення інфраструктури створює довгострокові ризики для безпеки регіону.

"Росія завдає ударів по портах уже четвертий рік поспіль, і наслідки цих атак відчувають усі, хто працює в морі", — зазначає речник.

За словами Дмитра Плетенчука найбільша загроза наразі йде через балістику з території тимчасово окупованого Криму. Адже російські кораблі у море майже не виходять.

Підводні човни РФ у Чорному морі

Активність російських підводних сил залишається фактором ризику. Українські військові не розкривають подробиць, але підтверджують, що загроза ракетних ударів із моря нікуди не зникла. Підводні ракетоносці здатні діяти приховано, що ускладнює оцінку їхніх намірів.

"Інформація про підводні сили обмежена з міркувань безпеки, але їхня присутність у морі — це факт", — пояснив він.

Вибухи танкерів у Чорному морі

Останніми днями стало відомо про ураження двох танкерів і можливий третій вибух у віддаленій акваторії. У міжнародних повідомленнях згадували Україну, однак офіційно цього не підтверджують. Частина суден, що постраждали, працювали без реєстрації та порушували міжнародне право, що додає ситуації складності.

"Коли судно діє поза правовим полем, воно може несподівано зіткнутися з наслідками такої діяльності", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ стягує ППО в Крим після успішних операцій України. Також ми писали, що українські захисники уразили місце запуску "шахедів" на території півострова.