Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Опасность для Одесчины с моря — основная угроза исходит от Крыма

Опасность для Одесчины с моря — основная угроза исходит от Крыма

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 13:37
Угроза в Черном море и взрывы на российских танкерах
Запуск ракеты из Крыма. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море сохраняется риск новых атак. Однако наибольшую угрозу несет баллистика с территории временно оккупированного Крыма. Несмотря на это, Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на побережье России.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Угроза атак с моря

Россия продолжает бить по портам и судам, которые работают в Черном море. За годы войны количество поврежденных кораблей превысило сотню, а удары продолжаются и сейчас. Плетенчук отмечает, что такое системное уничтожение инфраструктуры создает долгосрочные риски для безопасности региона.

"Россия наносит удары по портам уже четвертый год подряд, и последствия этих атак испытывают все, кто работает в море", — отмечает спикер.

По словам Дмитрия Плетенчука наибольшая угроза сейчас идет через баллистику с территории временно оккупированного Крыма. Ведь российские корабли в море почти не выходят.

Подводные лодки РФ в Черном море

Активность российских подводных сил остается фактором риска. Украинские военные не раскрывают подробностей, но подтверждают, что угроза ракетных ударов с моря никуда не исчезла. Подводные ракетоносцы способны действовать скрытно, что затрудняет оценку их намерений.

"Информация о подводных силах ограничена из соображений безопасности, но их присутствие в море — это факт", — пояснил он.

Взрывы танкеров в Черном море

В последние дни стало известно о поражении двух танкеров и возможном третьем взрыве в отдаленной акватории. В международных сообщениях упоминали Украину, однако официально это не подтверждают. Часть пострадавших судов работали без регистрации и нарушали международное право, что добавляет ситуации сложности.

"Когда судно действует вне правового поля, оно может неожиданно столкнуться с последствиями такой деятельности", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что РФ стягивает ПВО в Крым после успешных операций Украины. Также мы писали, что украинские защитники поразили место запуска "шахедов" на территории полуострова.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза угроза кораблей
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации