Угроза в Черном море и взрывы на российских танкерах

Запуск ракеты из Крыма. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море сохраняется риск новых атак. Однако наибольшую угрозу несет баллистика с территории временно оккупированного Крыма. Несмотря на это, Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на побережье России.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Угроза атак с моря

Россия продолжает бить по портам и судам, которые работают в Черном море. За годы войны количество поврежденных кораблей превысило сотню, а удары продолжаются и сейчас. Плетенчук отмечает, что такое системное уничтожение инфраструктуры создает долгосрочные риски для безопасности региона.

"Россия наносит удары по портам уже четвертый год подряд, и последствия этих атак испытывают все, кто работает в море", — отмечает спикер.

По словам Дмитрия Плетенчука наибольшая угроза сейчас идет через баллистику с территории временно оккупированного Крыма. Ведь российские корабли в море почти не выходят.

Подводные лодки РФ в Черном море

Активность российских подводных сил остается фактором риска. Украинские военные не раскрывают подробностей, но подтверждают, что угроза ракетных ударов с моря никуда не исчезла. Подводные ракетоносцы способны действовать скрытно, что затрудняет оценку их намерений.

"Информация о подводных силах ограничена из соображений безопасности, но их присутствие в море — это факт", — пояснил он.

Взрывы танкеров в Черном море

В последние дни стало известно о поражении двух танкеров и возможном третьем взрыве в отдаленной акватории. В международных сообщениях упоминали Украину, однако официально это не подтверждают. Часть пострадавших судов работали без регистрации и нарушали международное право, что добавляет ситуации сложности.

"Когда судно действует вне правового поля, оно может неожиданно столкнуться с последствиями такой деятельности", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что РФ стягивает ПВО в Крым после успешных операций Украины. Также мы писали, что украинские защитники поразили место запуска "шахедов" на территории полуострова.