Угроза в Черном море и взрывы на российских танкерах

Опасность для Одесчины с моря — основная угроза исходит от Крыма
В Черном море сохраняется риск новых атак. Однако наибольшую угрозу несет баллистика с территории временно оккупированного Крыма. Несмотря на это, Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на побережье России.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Угроза атак с моря
Россия продолжает бить по портам и судам, которые работают в Черном море. За годы войны количество поврежденных кораблей превысило сотню, а удары продолжаются и сейчас. Плетенчук отмечает, что такое системное уничтожение инфраструктуры создает долгосрочные риски для безопасности региона.
"Россия наносит удары по портам уже четвертый год подряд, и последствия этих атак испытывают все, кто работает в море", — отмечает спикер.
По словам Дмитрия Плетенчука наибольшая угроза сейчас идет через баллистику с территории временно оккупированного Крыма. Ведь российские корабли в море почти не выходят.
Подводные лодки РФ в Черном море
Активность российских подводных сил остается фактором риска. Украинские военные не раскрывают подробностей, но подтверждают, что угроза ракетных ударов с моря никуда не исчезла. Подводные ракетоносцы способны действовать скрытно, что затрудняет оценку их намерений.
"Информация о подводных силах ограничена из соображений безопасности, но их присутствие в море — это факт", — пояснил он.
Взрывы танкеров в Черном море
В последние дни стало известно о поражении двух танкеров и возможном третьем взрыве в отдаленной акватории. В международных сообщениях упоминали Украину, однако официально это не подтверждают. Часть пострадавших судов работали без регистрации и нарушали международное право, что добавляет ситуации сложности.
"Когда судно действует вне правового поля, оно может неожиданно столкнуться с последствиями такой деятельности", — отметил Дмитрий Плетенчук.
