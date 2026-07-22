Негода в Одесі: обмежений рух на вулицях та трамваїв

Машини на затопленій вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

Одесу накрила негода, яка спричинила проблеми на дорогах міста. Через сильну зливу окремі вулиці підтопило, а в інших місцях комунальники прибирають наслідки. На кількох ділянках рух транспорту тимчасово обмежили або перекрили. Водіїв просять враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Обмеження руху

Тимчасово обмежили проїзд на вулиці Балківській — від вул. Червонослобідської до вул. Розкидайлівської та на вул. Середньофонтанській та вул. Інглезі. Окрім цього, перекрили окремі ділянки таких вулиць:

вул. Приморська — від Газового провулку до Військового узвозу;

Французький бульвар — від вул. Гулого-Гуленка до просп. Лесі Українки;

вул. Середньофонтанська — від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.

На Французькому бульварі, 34, комунальні служби прибирають повалене дерево. Через роботу спецтехніки можливе уповільнення руху на вул. Інглезі, 10 та 14, вул. Академіка Філатова, 90, а також на Люстдорфській дорозі, 11.

Громадський транспорт

Через погодні умови змінили роботу трамваїв. Трамвайний маршрут №1 наразі курсує через Херсонський сквер. Трамвай №20 тимчасово не працює. Замість нього за маршрутом курсує маршрутне таксі.

Робота служб

Наразі злива в Одесі вщухла, однак комунальні служби продовжують працювати на дорогах і в місцях підтоплень. Фахівці ліквідовують наслідки негоди та стежать за ситуацією.

Жителів і гостей міста просять не залишати автомобілі біля зливоприймальних решіток та під деревами. Також містян закликають без потреби обмежити поїздки містом і враховувати актуальні обмеження руху.

Журналісти Новини.LIVE запитали гостей міста, чи вдається їм відпочивати в Одесі під час щоденних обстрілів. Адже спокійним такий відпочинок назвати складно. І хоча пляжі не порожніють, кожна нова атака ставить туристичний сезон під загрозу та змушує людей вирішувати, чи варто ризикувати заради кількох днів біля моря.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району загорілося сміттєзвалище. Через сильний вітер вогонь швидко поширився за його межі та охопив заліснену територію й сільськогосподарські угіддя.