Зупинився тролейбус №8 в Одесі — немає струму

В Одесі не працює електротранспорт. Фото: Новини.LIVE

Через проблеми з електропостачанням в Одесі зупинили рух громадського транспорту. Наразі не курсує тролейбус, який з’єднує житлові масиви з центром Одеси.

Про це у неділю, 12 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Повідомлення міськради. Фото: скриншот з Telegram

В Одесі зупинили рух трамвая

Як повідомили у міськраді, через відсутність струму тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №8.

Пасажирам рекомендують користуватися автобусними маршрутами, які дублюють напрямок руху тролейбуса.

Зазначимо, що такі перебої в електропостачанні в місті трапляються все частіше через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру Одещини.

Вартість проїзду у громадському транспорті в Одесі

Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.

Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги.

Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.

Вартість проїзних квитків в Одесі

Учні: 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види).

Студенти: 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).

Загальне населення: 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).

Службові проїзди: 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).

Нагадаємо, російські безпілотники пошкодили критичну інфраструктуру на Одещині, люди без електроенергії, води та газу. Також через атаку росіян на Одеську область постраждала 34-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.