Остановился троллейбус №8 в Одессе - нет тока

Из-за проблем с электроснабжением в Одессе остановили движение общественного транспорта. Сейчас не курсирует троллейбус, который соединяет жилые массивы с центром Одессы.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в Одесском городском совете.

В Одессе остановили движение трамвая

Как сообщили в горсовете, из-за отсутствия тока приостановлено движение троллейбусного маршрута №8.

Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусными маршрутами, которые дублируют направление движения троллейбуса.

Отметим, что такие перебои в электроснабжении в городе случаются все чаще из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.

Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.

Поездка по маршруту Одесса — Пивденне (№67, №68) будет стоить 70 грн.

Стоимость проездных билетов в Одессе

Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).

Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба вида).

Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).

Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).

Напомним, российские беспилотники повредили критическую инфраструктуру в Одесской области, люди без электроэнергии, воды и газа. Также из-за атаки россиян на Одесскую область пострадала 34-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу.