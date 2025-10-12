Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Нет электроэнергии — в Одессе остановили движение трамвая

Нет электроэнергии — в Одессе остановили движение трамвая

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 13:05
Остановился троллейбус №8 в Одессе - нет тока
В Одессе не работает электротранспорт. Фото: Новини.LIVE

Из-за проблем с электроснабжением в Одессе остановили движение общественного транспорта. Сейчас не курсирует троллейбус, который соединяет жилые массивы с центром Одессы.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:
Немає електроенергії — в Одесі зупинили рух трамвая - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот из Telegram

В Одессе остановили движение трамвая

Как сообщили в горсовете, из-за отсутствия тока приостановлено движение троллейбусного маршрута №8.

Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусными маршрутами, которые дублируют направление движения троллейбуса.

Отметим, что такие перебои в электроснабжении в городе случаются все чаще из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
  • Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.
  • Поездка по маршруту Одесса — Пивденне (№67, №68) будет стоить 70 грн.

Стоимость проездных билетов в Одессе

  • Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
  • Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба вида).
  • Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
  • Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).

Напомним, российские беспилотники повредили критическую инфраструктуру в Одесской области, люди без электроэнергии, воды и газа. Также из-за атаки россиян на Одесскую область пострадала 34-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу.

Одесса электроэнергия Одесская область обстрелы Новости Одессы свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации