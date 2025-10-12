Остановился троллейбус №8 в Одессе - нет тока

Нет электроэнергии — в Одессе остановили движение трамвая
Из-за проблем с электроснабжением в Одессе остановили движение общественного транспорта. Сейчас не курсирует троллейбус, который соединяет жилые массивы с центром Одессы.
Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в Одесском городском совете.
В Одессе остановили движение трамвая
Как сообщили в горсовете, из-за отсутствия тока приостановлено движение троллейбусного маршрута №8.
Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусными маршрутами, которые дублируют направление движения троллейбуса.
Отметим, что такие перебои в электроснабжении в городе случаются все чаще из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесской области.
Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе
- Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
- Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.
- Поездка по маршруту Одесса — Пивденне (№67, №68) будет стоить 70 грн.
Стоимость проездных билетов в Одессе
- Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
- Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба вида).
- Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
- Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).
Напомним, российские беспилотники повредили критическую инфраструктуру в Одесской области, люди без электроэнергии, воды и газа. Также из-за атаки россиян на Одесскую область пострадала 34-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу.
Читайте Новини.LIVE!