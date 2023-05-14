Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нетипова тривога та ворожі цілі з Придністров'я: відповідь Ігната arrow

Нетипова тривога та ворожі цілі з Придністров'я: відповідь Ігната

14 травня 2023 11:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Нетипова тривога та ворожі цілі з Придністров'я: відповідь Ігната
Збиті російські ракети у повітряному просторі України. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Росіяни почали атакувати Україну різними типами ракет та ударних БпЛА зі всіх напрямків. У зв’язку з цим у сьогодні вночі на мапі повітряних тривог спочатку "почервоніли" західні регіони.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Читайте також:

Коментуючи "невідомі повітряні цілі", які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи й молдовську територію.

"Придністров’я — саме собою, саме тому з півдня заходять ракети "Калібр", — розказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зазначимо, станом на ранок 14 травня, десять кораблів ворожого флоту продовжують маневри у Чорному морі. Напоготові 4 ракетоносії, один із яких — підводний.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція активно займається фіксацією та розрахунком шкоди, завданої довкіллю через обстріли російськими військами території України. На сьогодні, сума збитків вже становить 11,7 мільярда гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB