Нетипова тривога та ворожі цілі з Придністров'я: відповідь Ігната

Збиті російські ракети у повітряному просторі України. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Росіяни почали атакувати Україну різними типами ракет та ударних БпЛА зі всіх напрямків. У зв’язку з цим у сьогодні вночі на мапі повітряних тривог спочатку "почервоніли" західні регіони.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

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Коментуючи "невідомі повітряні цілі", які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи й молдовську територію.

"Придністров’я — саме собою, саме тому з півдня заходять ракети "Калібр", — розказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зазначимо, станом на ранок 14 травня, десять кораблів ворожого флоту продовжують маневри у Чорному морі. Напоготові 4 ракетоносії, один із яких — підводний.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція активно займається фіксацією та розрахунком шкоди, завданої довкіллю через обстріли російськими військами території України. На сьогодні, сума збитків вже становить 11,7 мільярда гривень.