Нетипичная тревога и враждебные цели из Приднестровья: ответ Игната
Россияне начали атаковать Украину разными типами ракет и ударных БпЛА по всем направлениям. В связи с этим сегодня ночью на карте воздушных тревог сначала "покраснели" западные регионы.
Об этом в эфире общенационального марафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Комментируя "неизвестные воздушные цели", которые ночью залетели с территории Приднестровья в Винницкую область, представитель отметил, что цели, которые запускает противник, неоднократно залетали из района Черного моря, используя и молдавскую территорию.
"Приднестровье — само по себе, именно поэтому с юга заходят ракеты "Калибр", — рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Отметим, по состоянию на утро 14 мая десять кораблей вражеского флота продолжают маневры в Черном море. Изготовлены 4 ракетоносителя, один из которых — подводный.
Напомним, Государственная экологическая инспекция активно занимается фиксацией и расчетом ущерба, причиненного окружающей среде из-за обстрелов российскими войсками территории Украины. На сегодняшний день сумма ущерба уже составляет 11,7 миллиарда гривен.