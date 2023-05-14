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Нетипичная тревога и враждебные цели из Приднестровья: ответ Игната

14 мая 2023 11:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Нетипичная тревога и враждебные цели из Приднестровья: ответ Игната
Сбитые российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Россияне начали атаковать Украину разными типами ракет и ударных БпЛА по всем направлениям. В связи с этим сегодня ночью на карте воздушных тревог сначала "покраснели" западные регионы.

Об этом в эфире общенационального марафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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Комментируя "неизвестные воздушные цели", которые ночью залетели с территории Приднестровья в Винницкую область, представитель отметил, что цели, которые запускает противник, неоднократно залетали из района Черного моря, используя и молдавскую территорию.

"Приднестровье — само по себе, именно поэтому с юга заходят ракеты "Калибр", — рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Отметим, по состоянию на утро 14 мая десять кораблей вражеского флота продолжают маневры в Черном море. Изготовлены 4 ракетоносителя, один из которых — подводный.

Напомним, Государственная экологическая инспекция активно занимается фиксацией и расчетом ущерба, причиненного окружающей среде из-за обстрелов российскими войсками территории Украины. На сегодняшний день сумма ущерба уже составляет 11,7 миллиарда гривен.

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