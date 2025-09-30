Відео
Головна Одеса Незаконне будівництво — мер Одеси відреагував на скандал

Незаконне будівництво — мер Одеси відреагував на скандал

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 10:32
Мер Одеси Труханов заявив про незаконне будівництво біля Алеї Слави
Вид на будівництво. Фото: скриншот із відео

В Одесі спалахнув скандал через будівництво позаду пам’ятника Невідомому матросу. Новобудова перекриває краєвид на море та спотворює вигляд Алеї Слави. Кадри зі скандального будмайданчика викликали хвилю обурення в соцмережах та серед громадськості. Мер Одеси заявив, що будівництво є незаконним.

Про це Геннадій Труханов повідомив на власному каналі.

Реакція мера

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на скандал довкола будівництва біля Алеї Слави, яке перекриває вид на море від пам’ятника Невідомому матросу. За його словами, дозвіл видавався на вісім поверхів, однак забудовник вийшов за межі дозволеного. Мер додав, що у випадку відмови повернутися до погоджених параметрів міська влада ініціює примусовий демонтаж.

"Позаду мене пам’ятник, який для багатьох із нас є символом поваги, пам’яті та особистих історій… Це незаконне будівництво!" — наголосив Труханов.

Він також згадав інші випадки зловживань у сфері будівництва. А саме про висотки біля художнього музею та скандальний будинок у Старобазарному сквері. Труханов закликав одеситів до співпраці й пообіцяв не допустити затвердження нових будівельних документів без широкого обговорення з громадою.

Деталі скандалу

Скандал довкола будівництва набрав розголосу після того, як одесити почали показувати у соцмережах фото та відео з Ланжерона. Там зазначили, що зводять готельний комплекс, який "перекрив море, знищив рекреацію і спотворив історичний вигляд". Користувачі соцмереж також висловили обурення, наголосивши, що новобудова закриває морський краєвид та руйнує атмосферу Алеї Слави.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі може з'явитися метро. Також ми писали, що в Одесі побудують спеціальне укриття за 11 мільйонів.

Одеса нерухомість Геннадій Труханов Одеська область міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
