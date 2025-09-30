Мэр Одессы Труханов заявил о незаконном строительстве возле Аллеи Славы

Вид на строительство. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся скандал из-за строительства позади памятника Неизвестному матросу. Новостройка перекрывает вид на море и искажает вид Аллеи Славы. Кадры со скандальной стройплощадки вызвали волну возмущения в соцсетях и среди общественности. Мэр Одессы заявил, что строительство является незаконным.

Об этом Геннадий Труханов сообщил на собственном канале.

Реакция мэра

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на скандал вокруг строительства возле Аллеи Славы, которое перекрывает вид на море от памятника Неизвестному матросу. По его словам, разрешение выдавалось на восемь этажей, однако застройщик вышел за пределы дозволенного. Мэр добавил, что в случае отказа вернуться к согласованным параметрам городские власти инициируют принудительный демонтаж.

"Позади меня памятник, который для многих из нас является символом уважения, памяти и личных историй... Это незаконное строительство! " — подчеркнул Труханов.

Он также вспомнил другие случаи злоупотреблений в сфере строительства. А именно о высотках возле художественного музея и скандальном доме в Старобазарном сквере. Труханов призвал одесситов к сотрудничеству и пообещал не допустить утверждения новых строительных документов без широкого обсуждения с обществом.

Детали скандала

Скандал вокруг строительства набрал огласку после того, как одесситы начали показывать в соцсетях фото и видео с Ланжерона. Там отметили, что возводят гостиничный комплекс, который "перекрыл море, уничтожил рекреацию и исказил исторический облик". Пользователи соцсетей также выразили возмущение, отметив, что новостройка закрывает морской вид и разрушает атмосферу Аллеи Славы.

