Незаконний перетин кордону: прикордонники Одещини затримали чотирьох "мандрівників"

Затримання відбулось вночі

Прикордонники Ізмаїльського та Ренійського загонів затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Порушники були з Вінницької, Харківської та Одеської областей.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Всі спроби перетину кордону відбувалися вночі, але завдяки використанню тепловізорів прикордонники вчасно реагували на порушників.

Чотирьом "мандрівникам" складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровані в суд для прийняття рішення.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Також прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.