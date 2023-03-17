Незаконное пересечение границы: пограничники Одесчины задержали четырех "путешественников"
Пограничники Измаильского и Ренийского отрядов задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Нарушители были из Винницкой, Харьковской и Одесской областей.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
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Все попытки пересечения границы происходили ночью, но благодаря использованию тепловизоров пограничники вовремя отреагировали на нарушителей.
Четырем "путешественникам" составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд для принятия решения.
Неудачные схемы пересечения границы
В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклонист заплатил около 4000 долларов США.
Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.
Также пограничники на украино-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.