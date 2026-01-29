Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічний обстріл Одеси — з'явились деталі та фото

Нічний обстріл Одеси — з'явились деталі та фото

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 09:25
Одеса третю ніч під атакою дронів РФ
Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Одеса вже третю ніч поспіль опиняється під ворожими ударами. Російські дрони знову цілили по цивільній інфраструктурі міста. Цього разу під обстріл потрапив промисловий об’єкт. Попри руйнування, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Чергову атаку Росія здійснила вночі, 29 січня, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок влучання на території промислового об’єкта спалахнула пожежа. Вогонь охопив складські та виробничі будівлі, також пошкоджено вантажні автомобілі. На місце одразу прибули екстрені служби. Рятувальники працювали всю ніч і змогли повністю ліквідувати пожежу. Загрози повторного займання немає.

Атака РФ на Одесу
Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини
Окупанти атакували Одесу дронами
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

До гасіння залучили значні сили. Від ДСНС працювали 20 одиниць техніки та 70 рятувальників. Також допомагали підрозділи Національної гвардії України та комунальної установи "Рятувально-водолазна служба". Наразі відповідні служби фіксують наслідки чергового удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Обстріл Одеси 29 січня
Надзвичайники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини
РФ атакувала Одесу
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Одещини
Росія вдарила по Одесі дронами-камікадзе
Надзвичайники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу 27 січня. Також ми писали, що РФ вдосконалює дрони для атак по Україні, зокрема по півдню.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації