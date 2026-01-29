Одеса третю ніч під атакою дронів РФ

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Одеса вже третю ніч поспіль опиняється під ворожими ударами. Російські дрони знову цілили по цивільній інфраструктурі міста. Цього разу під обстріл потрапив промисловий об’єкт. Попри руйнування, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Наслідки атаки

Чергову атаку Росія здійснила вночі, 29 січня, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок влучання на території промислового об’єкта спалахнула пожежа. Вогонь охопив складські та виробничі будівлі, також пошкоджено вантажні автомобілі. На місце одразу прибули екстрені служби. Рятувальники працювали всю ніч і змогли повністю ліквідувати пожежу. Загрози повторного займання немає.

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

До гасіння залучили значні сили. Від ДСНС працювали 20 одиниць техніки та 70 рятувальників. Також допомагали підрозділи Національної гвардії України та комунальної установи "Рятувально-водолазна служба". Наразі відповідні служби фіксують наслідки чергового удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Надзвичайники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу 27 січня. Також ми писали, що РФ вдосконалює дрони для атак по Україні, зокрема по півдню.