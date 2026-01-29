Видео
Главная Одесса Ночной обстрел Одессы — появились детали и фото

Ночной обстрел Одессы — появились детали и фото

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 09:25
Одесса третью ночь под атакой дронов РФ
Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Одесса уже третью ночь подряд оказывается под вражескими ударами. Российские дроны снова целились по гражданской инфраструктуре города. На этот раз под обстрел попал промышленный объект. Несмотря на разрушения, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

Очередную атаку Россия осуществила ночью, 29 января, применив ударные беспилотники. В результате попадания на территории промышленного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил складские и производственные здания, также повреждены грузовые автомобили. На место сразу прибыли экстренные службы. Спасатели работали всю ночь и смогли полностью ликвидировать пожар. Угрозы повторного возгорания нет.

Атака РФ на Одесу
Спасатель на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области
Окупанти атакували Одесу дронами
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

К тушению привлекли значительные силы. От ГСЧС работали 20 единиц техники и 70 спасателей. Также помогали подразделения Национальной гвардии Украины и коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба". Сейчас соответствующие службы фиксируют последствия очередного удара по гражданской инфраструктуре Одессы.

Обстріл Одеси 29 січня
Чрезвычайники на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
РФ атакувала Одесу
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Одесской области
Росія вдарила по Одесі дронами-камікадзе
Чрезвычайники ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что возросло количество погибших в результате атаки на Одессу 27 января. Также мы писали, что РФ совершенствует дроны для атак по Украине, в частности по югу.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
