Одесса третью ночь под атакой дронов РФ

Ночной обстрел Одессы — появились детали и фото
Одесса уже третью ночь подряд оказывается под вражескими ударами. Российские дроны снова целились по гражданской инфраструктуре города. На этот раз под обстрел попал промышленный объект. Несмотря на разрушения, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Последствия атаки
Очередную атаку Россия осуществила ночью, 29 января, применив ударные беспилотники. В результате попадания на территории промышленного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил складские и производственные здания, также повреждены грузовые автомобили. На место сразу прибыли экстренные службы. Спасатели работали всю ночь и смогли полностью ликвидировать пожар. Угрозы повторного возгорания нет.
К тушению привлекли значительные силы. От ГСЧС работали 20 единиц техники и 70 спасателей. Также помогали подразделения Национальной гвардии Украины и коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба". Сейчас соответствующие службы фиксируют последствия очередного удара по гражданской инфраструктуре Одессы.
Напомним, мы сообщали, что возросло количество погибших в результате атаки на Одессу 27 января. Также мы писали, что РФ совершенствует дроны для атак по Украине, в частности по югу.
