Німецький Gepard вполював ворожі "шахеди" на Одещині (відео)
Вночі окупанти обстріляли Одеську область ударними дронами. Втім на захист регіону прийшла зенітна самохідна установка Gepard.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Відео бойової роботи воїнів повітряного командування "Південь" по ударних БпЛА Shahed-136/131 уночі 7 вересня 2023 року на Одещині! Німецький Gepard вполював ворожі "шахеди"!" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчетверте за останні п’ять днів окупанти обстріляли порт в Ізмаїльському районі Одещини. Тим самим ворог намагається знищити інфраструктуру, залучену в "зернову угоду".
Під час обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. Окупанти запустили декілька груп безпілотників. Силам підрозділів протиповітряної оборони вдалось знищити 24 літальні апарати типу Shahed-131/136.
Зазначимо, обстріли українських портів для громадян Румунії стали чимось новим, і вони активно почали документувати ці події. Прикордонники попереджають людей про небезпеку фільмування обстрілів українського Придунав’я.