Німецький Gepard вполював ворожі "шахеди" на Одещині (відео)

Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: google

Вночі окупанти обстріляли Одеську область ударними дронами. Втім на захист регіону прийшла зенітна самохідна установка Gepard.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

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"Відео бойової роботи воїнів повітряного командування "Південь" по ударних БпЛА Shahed-136/131 уночі 7 вересня 2023 року на Одещині! Німецький Gepard вполював ворожі "шахеди"!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчетверте за останні п’ять днів окупанти обстріляли порт в Ізмаїльському районі Одещини. Тим самим ворог намагається знищити інфраструктуру, залучену в "зернову угоду".

Під час обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. Окупанти запустили декілька груп безпілотників. Силам підрозділів протиповітряної оборони вдалось знищити 24 літальні апарати типу Shahed-131/136.

Зазначимо, обстріли українських портів для громадян Румунії стали чимось новим, і вони активно почали документувати ці події. Прикордонники попереджають людей про небезпеку фільмування обстрілів українського Придунав’я.