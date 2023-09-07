Немецкий Gepard уничтожил вражеские "шахеды" на Одесчине (видео)
Ночью оккупанты обстреляли Одесскую область ударными дронами. Впрочем, на защиту региона пришла зенитная самоходная установка Gepard.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
"Видео боевой работы воинов воздушного командования "Юг" по ударным БпЛА Shahed-136/131 ночью 7 сентября 2023 года в Одесской области! Немецкий Gepard охотился на вражеские "шахеды"!" — говорится в сообщении.
Напомним, в четвертый раз за последние пять дней оккупанты обстреляли порт в Измаильском районе Одесчины. Тем самым враг пытается уничтожить инфраструктуру, вовлеченную в "зерновое соглашение".
При обстреле враг использовал ударные беспилотники. Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа Shahed-131/136.
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