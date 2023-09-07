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Немецкий Gepard уничтожил вражеские "шахеды" на Одесчине (видео)

7 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Немецкий Gepard уничтожил вражеские "шахеды" на Одесчине (видео)
Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью оккупанты обстреляли Одесскую область ударными дронами. Впрочем, на защиту региона пришла зенитная самоходная установка Gepard.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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"Видео боевой работы воинов воздушного командования "Юг" по ударным БпЛА Shahed-136/131 ночью 7 сентября 2023 года в Одесской области! Немецкий Gepard охотился на вражеские "шахеды"!" — говорится в сообщении.

Напомним, в четвертый раз за последние пять дней оккупанты обстреляли порт в Измаильском районе Одесчины. Тем самым враг пытается уничтожить инфраструктуру, вовлеченную в "зерновое соглашение".

При обстреле враг использовал ударные беспилотники. Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа Shahed-131/136.

Отметим, обстрелы украинских портов для граждан Румынии стали чем-то новым и активно начали документировать эти события. Пограничники предупреждают людей об опасности съемки обстрелов украинского Придунавья.

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