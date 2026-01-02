Відео
Нова загроза для півдня — РФ використовує "сучасні" дрони

Нова загроза для півдня — РФ використовує "сучасні" дрони

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 09:53
Росія почала використовувати нові дрони на півдні
Російський дрон "Молнія". Фото ілюстративне: Сергій "Флеш"/Telegram

Південь України залишається під постійними атаками з повітря. Росія збільшує кількість обстрілів і застосовує нові типи дронів та ракет. Миколаївщина змушена швидко адаптувати оборону до змін тактики ворога. В області вже говорять про власні рішення для посилення захисту.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Ситуація на півдні

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначає, що ситуація на півдні різниться залежно від регіону. За його словами, загрози для Одеси, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя не однакові, як і результативність атак. Водночас саме на Миколаївщині за останні місяці ворог збільшив кількість обстрілів і почав застосовувати нові види озброєння.

"За останні місяці ворог більше б’є в кількість обстрілів. З’явилися нові види озброєння, такі як "молнія", і ми разом із силами оборони намагаємося протидіяти, вважаю, що досить успішно", — сказав Кім.

Загроза "молній"

Окрему небезпеку, за словами голови ОВА, становлять саме дрони "молнія" зі збільшеною дальністю польоту. Нині вони вже можуть долітати безпосередньо до Миколаєва, що змушує переглядати підходи до протиповітряної оборони. В області роблять ставку не лише на класичні засоби ППО, а й на власні розробки.

"Основна проблема цих "молній" у тому, що вони дешеві, зроблені нашвидкуруч і їх погано видно. Але ми збільшуємо кількість засобів ППО і розвиваємо власні перехоплювачі", — пояснив Віталій Кім.

Він додав, що Миколаївщина має певну перевагу в часі для реагування, адже розташована приблизно за 50 кілометрів від лінії активних бойових дій. Це дозволяє швидше виявляти загрози й зменшувати наслідки атак, навіть коли ворог змінює тактику.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія змінила тактику обстрілів Одещини. Також ми писали про те, як Миколаїв допомагає Херсону пережити блекаути.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
