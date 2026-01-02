Россия начала использовать новые дроны на юге страны

Российский дрон "Молния". Фото иллюстративное: Сергей "Флеш"/Telegram

Юг Украины остается под постоянными атаками с воздуха. Россия увеличивает количество обстрелов и применяет новые типы дронов и ракет. Николаевщина вынуждена быстро адаптировать оборону к изменениям тактики врага. В области уже говорят о собственных решениях для усиления защиты.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ситуация на юге

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отмечает, что ситуация на юге отличается в зависимости от региона. По его словам, угрозы для Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья не одинаковы, как и результативность атак. В то же время именно на Николаевщине за последние месяцы враг увеличил количество обстрелов и начал применять новые виды вооружения.

"За последние месяцы враг больше бьет в количество обстрелов. Появились новые виды вооружения, такие как "молния", и мы вместе с силами обороны пытаемся противодействовать, считаю, что достаточно успешно", — сказал Ким.

Угроза "молний"

Отдельную опасность, по словам главы ОВА, представляют именно дроны "молния" с увеличенной дальностью полета. Сейчас они уже могут долетать непосредственно до Николаева, что заставляет пересматривать подходы к противовоздушной обороне. В области делают ставку не только на классические средства ПВО, но и на собственные разработки.

"Основная проблема этих "молний" в том, что они дешевые, сделаны на скорую руку и их плохо видно. Но мы увеличиваем количество средств ПВО и развиваем собственные перехватчики", — пояснил Виталий Ким.

Он добавил, что Николаевщина имеет определенное преимущество во времени для реагирования, ведь расположена примерно в 50 километрах от линии активных боевых действий. Это позволяет быстрее выявлять угрозы и уменьшать последствия атак, даже когда враг меняет тактику.

Напомним, мы сообщали, что Россия изменила тактику обстрелов Одесской области. Также мы писали о том, как Николаев помогает Херсону пережить блэкауты.