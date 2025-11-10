Надводні дрони: як змінюється тактика в Чорному морі

Український морський дрон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Надводні морські безпілотники дедалі частіше виконують бойові задачі і показують високу ефективність у зоні Чорного моря. Платформи, що поєднують морські носії й безпілотну авіацію, дозволяють вражати цілі на великій відстані й мінімізувати ризики для пілотів. З’явилася низка виробників і широкий вибір одноразових і багаторазових моделей під різні задачі. Це змінює тактику застосування флотів і ускладнює захист портів і баз.

Про це в ефірі Radio NV розповів Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру.

Євген Дикий пояснив, що морські дрони поєднують можливості надводних апаратів і повітряних БпЛА, створюючи нові тактичні можливості. Існує кілька підходів: одноразові "камікадзе" й багаторазові безпілотники, які виконують завдання та повертаються. Масове виробництво різних моделей дає змогу обирати техніку під конкретну місію.

"Вони вже несуть на собі FPV, тобто підходять по морю, а далі з них злітає — і це виявилось дуже ефективним. Якщо пригадуєте, саме в такий спосіб навіть авіацію в Криму вже мінусували російську. Тобто це універсальні платформи: у нас є і мікроракетні катери, і мікроавіація, причому всі на маленьких шустрих безпілотних системах. І це навіть не одна лінійка, а кілька — до десятка виробників, у деяких по десять моделей під різні задачі. Принципова різниця — одноразові камікадзе та багаторазові платформи, які приходять, роблять роботу і повертаються", — сказав Дикий.

Експерт зазначив, що надводні дрони вже змусили Чорноморський флот діяти з обережністю. Після успішних атак російські кораблі змушені ховатися в бухтах і портах, а логістика російського флоту ускладнилася.

"Чорноморський флот, який ми фактично загнали в бухти, загнали в гавані цими самими надводними дронами, вони ж його куди тільки не розпихують. Може, і в Туапсе щось запхали з бойових кораблів, а виявилося, що недостатньо заховали", — зазначив Дикий.

