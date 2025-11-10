Надводные дроны: как меняется тактика в Черном море

Украинский морской дрон украинский морской дрон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Надводные морские беспилотники все чаще выполняют боевые задачи и показывают высокую эффективность в зоне Черного моря. Платформы, сочетающие морские носители и беспилотную авиацию, позволяют поражать цели на большом расстоянии и минимизировать риски для пилотов. Появился ряд производителей и широкий выбор одноразовых и многоразовых моделей под различные задачи. Это меняет тактику применения флотов и усложняет защиту портов и баз.

Об этом в эфире Radio NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Морские дроны

Евгений Дикий объяснил, что морские дроны сочетают возможности надводных аппаратов и воздушных БпЛА, создавая новые тактические возможности. Существует несколько подходов: одноразовые "камикадзе" и многоразовые беспилотники, которые выполняют задачи и возвращаются. Массовое производство различных моделей позволяет выбирать технику под конкретную миссию.

"Они уже несут на себе FPV, то есть подходят по морю, а дальше с них взлетает — и это оказалось очень эффективным. Если помните, именно таким образом даже авиацию в Крыму уже минусовали российскую. То есть это универсальные платформы: у нас есть и микроракетные катера, и микроавиация, причем все на маленьких шустрых беспилотных системах. И это даже не одна линейка, а несколько — до десятка производителей, у некоторых по десять моделей под разные задачи. Принципиальная разница — одноразовые камикадзе и многоразовые платформы, которые приходят, делают работу и возвращаются", — сказал Дикий.

Эксперт отметил, что надводные дроны уже заставили Черноморский флот действовать с осторожностью. После успешных атак российские корабли вынуждены прятаться в бухтах и портах, а логистика российского флота усложнилась.

"Черноморский флот, который мы фактически загнали в бухты, загнали в гавани этими самыми надводными дронами, они же его куда только не распихивают. Может, и в Туапсе что-то запихнули из боевых кораблей, а оказалось, что недостаточно спрятали", — отметил Дикий.

Напомним, мы сообщали, что Россия получает финансы для войны от логистики в Черном море. Также мы писали, что РФ превращает побережье юга в военную базу.