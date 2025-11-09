Черноморские порты дают России до 20% прибыли

Танкер на базе в Туапсе. Фото иллюстративное: росСМИ

Российская нефтяная логистика на Черном море остается одним из главных источников финансирования войны. По оценкам экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, в эфире телеканала "Ми — Україна" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Туапсе

Дмитрий Плетенчук пояснил, что именно черноморские порты, такие как Туапсе, обеспечивают России миллиардные доходы от экспорта топлива. По его словам, после взрывов в российском Туапсе Москва вынуждена сокращать часть своих нефтяных операций.

"Такие локации, как Туапсе, — это легитимные военные цели. Они обеспечивают России поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, то есть финансируют агрессию", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, Украина еще в позапрошлом году официально предупреждала судовладельцев об опасности навигации в Черном море.

"Мы выпустили прибрежное предупреждение о рисках судоходства. Те, кто игнорируют это и продолжают помогать России обходить санкции, действуют на собственный риск", — отметил он.

Отгрузка нефтепродуктов в Черном море

Плетенчук подчеркнул, что отгрузка нефтепродуктов в Черном море — это один из главных финансовых потоков Москвы, который может обеспечивать до 20% всех ее доходов.

"Российские порты стали частью военной логистики. И каждый из них может стать следующей целью, если продолжит работать на войну", — сказал представитель ВМС.

Напомним, россияне используют гражданские объекты, такие как буровые вышки, мосты, косы и даже паромы в Черном море, для ведения войны. Также мы писали, что Украина готовит масштабную программу очистки и восстановления Черного моря, а деньги на это выделит Евросоюз.