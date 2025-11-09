Черноморские порты дают России до 20% прибыли

РФ получает финансирование для войны из логистики на Черном море
Российская нефтяная логистика на Черном море остается одним из главных источников финансирования войны. По оценкам экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.
Об этом в воскресенье, 9 ноября, в эфире телеканала "Ми — Україна" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Взрывы в Туапсе
Дмитрий Плетенчук пояснил, что именно черноморские порты, такие как Туапсе, обеспечивают России миллиардные доходы от экспорта топлива. По его словам, после взрывов в российском Туапсе Москва вынуждена сокращать часть своих нефтяных операций.
"Такие локации, как Туапсе, — это легитимные военные цели. Они обеспечивают России поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, то есть финансируют агрессию", — подчеркнул Плетенчук.
По его словам, Украина еще в позапрошлом году официально предупреждала судовладельцев об опасности навигации в Черном море.
"Мы выпустили прибрежное предупреждение о рисках судоходства. Те, кто игнорируют это и продолжают помогать России обходить санкции, действуют на собственный риск", — отметил он.
Отгрузка нефтепродуктов в Черном море
Плетенчук подчеркнул, что отгрузка нефтепродуктов в Черном море — это один из главных финансовых потоков Москвы, который может обеспечивать до 20% всех ее доходов.
"Российские порты стали частью военной логистики. И каждый из них может стать следующей целью, если продолжит работать на войну", — сказал представитель ВМС.
Напомним, россияне используют гражданские объекты, такие как буровые вышки, мосты, косы и даже паромы в Черном море, для ведения войны. Также мы писали, что Украина готовит масштабную программу очистки и восстановления Черного моря, а деньги на это выделит Евросоюз.
