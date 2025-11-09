Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ отримує фінансування для війни з логістики на Чорному морі

РФ отримує фінансування для війни з логістики на Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 14:25
Оновлено: 14:06
Чорноморські порти дають Росії до 20% прибутків
Танкер на базе в Туапсе. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська нафтова логістика на Чорному морі залишається одним із головних джерел фінансування війни. За оцінками експертів, п'ята частина доходів РФ надходить саме з відвантажень нафти та палива через порти, що розміщені в акваторії.

Про це у неділю, 9 листопада, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Вибухи в Туапсе

Дмитро Плетенчук пояснив, що саме чорноморські порти, як-от Туапсе, забезпечують Росії мільярдні прибутки від експорту палива. За його словами, після вибухів у російському Туапсе Москва змушена скорочувати частину своїх нафтових операцій.

"Такі локації, як Туапсе, — це легітимні військові цілі. Вони забезпечують Росії надходження від експорту нафти й нафтопродуктів, тобто фінансують агресію", — наголосив Плетенчук.

За його словами, Україна ще позаминулого року офіційно попереджала судновласників про небезпеку навігації в Чорному морі.

"Ми випустили прибережне попередження про ризики судноплавства. Ті, хто ігнорує це та продовжує допомагати Росії обходити санкції, діють на власний ризик", — зазначив він.

Відвантаження нафтопродуктів у Чорному морі

Плетенчук підкреслив, що відвантаження нафтопродуктів у Чорному морі — це один із головних фінансових потоків Москви, який може забезпечувати до 20% усіх її прибутків.

"Російські порти стали частиною військової логістики. І кожен із них може стати наступною ціллю, якщо продовжить працювати на війну", — сказав речник ВМС.

Нагадаємо, росіяни використовують цивільні об'єкти, такі як бурові вежі, мости, коси та навіть пороми у Чорному морі, для ведення війни. Також ми писали, що Україна готує масштабну програму очищення та відновлення Чорного моря, а гроші на це виділить Євросоюз.

Одеса Одеська область нафта Новини Одеси війна чорне пальто
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації