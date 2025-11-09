Чорноморські порти дають Росії до 20% прибутків

Танкер на базе в Туапсе. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська нафтова логістика на Чорному морі залишається одним із головних джерел фінансування війни. За оцінками експертів, п'ята частина доходів РФ надходить саме з відвантажень нафти та палива через порти, що розміщені в акваторії.

Про це у неділю, 9 листопада, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Вибухи в Туапсе

Дмитро Плетенчук пояснив, що саме чорноморські порти, як-от Туапсе, забезпечують Росії мільярдні прибутки від експорту палива. За його словами, після вибухів у російському Туапсе Москва змушена скорочувати частину своїх нафтових операцій.

"Такі локації, як Туапсе, — це легітимні військові цілі. Вони забезпечують Росії надходження від експорту нафти й нафтопродуктів, тобто фінансують агресію", — наголосив Плетенчук.

За його словами, Україна ще позаминулого року офіційно попереджала судновласників про небезпеку навігації в Чорному морі.

"Ми випустили прибережне попередження про ризики судноплавства. Ті, хто ігнорує це та продовжує допомагати Росії обходити санкції, діють на власний ризик", — зазначив він.

Відвантаження нафтопродуктів у Чорному морі

Плетенчук підкреслив, що відвантаження нафтопродуктів у Чорному морі — це один із головних фінансових потоків Москви, який може забезпечувати до 20% усіх її прибутків.

"Російські порти стали частиною військової логістики. І кожен із них може стати наступною ціллю, якщо продовжить працювати на війну", — сказав речник ВМС.

Нагадаємо, росіяни використовують цивільні об'єкти, такі як бурові вежі, мости, коси та навіть пороми у Чорному морі, для ведення війни. Також ми писали, що Україна готує масштабну програму очищення та відновлення Чорного моря, а гроші на це виділить Євросоюз.