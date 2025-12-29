Нові дрони РФ і безпека на Миколаївщині

Дрон "Молнія". Фото ілюстративне: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Росія почала застосовувати нові далекобійні дрони типу "Молнія". На Миколаївщині разом із військовими змінили підходи до протидії повітряним атакам. Внаслідок цього, перед новорічними святами в регіоні коригують систему безпеки. Масових заходів вирішили не проводити через підвищені ризики.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нові дрони

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог експериментує з новими видами далекобійних дронів і змінює тактику ударів. За його словами, останнім часом росіяни частіше цілять по енергетичній інфраструктурі та менших об’єктах, фактично "тренуючись" на них. Він зазначив, що нині по електриці та теплу ситуація залишається контрольованою і працює у штатному режимі.

"На жаль, наприклад, днями, на тому тижні, вони поцілили FPV-дроном у дах школи в Чорноморській громаді. Тому це теж для нас нове", — розповів Кім.

Свята на Миколаївщині

Водночас обласна влада вирішила відмовитися від масових святкувань. Він додав, що для прифронтових регіонів свята важливі морально, адже люди втомлені, але безпека залишається головним пріоритетом.

"Однак масових заходів не буде — це небезпечно", — наголосив очільник області.

