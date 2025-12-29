Відео
Нові дрони над півднем — Миколаївщина посилює захист

Нові дрони над півднем — Миколаївщина посилює захист

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 15:22
Нові дрони РФ і безпека на Миколаївщині
Дрон "Молнія". Фото ілюстративне: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Росія почала застосовувати нові далекобійні дрони типу "Молнія". На Миколаївщині разом із військовими змінили підходи до протидії повітряним атакам. Внаслідок цього, перед новорічними святами в регіоні коригують систему безпеки. Масових заходів вирішили не проводити через підвищені ризики.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Нові дрони

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог експериментує з новими видами далекобійних дронів і змінює тактику ударів. За його словами, останнім часом росіяни частіше цілять по енергетичній інфраструктурі та менших об’єктах, фактично "тренуючись" на них. Він зазначив, що нині по електриці та теплу ситуація залишається контрольованою і працює у штатному режимі.

"На жаль, наприклад, днями, на тому тижні, вони поцілили FPV-дроном у дах школи в Чорноморській громаді. Тому це теж для нас нове", — розповів Кім.

Свята на Миколаївщині

Водночас обласна влада вирішила відмовитися від масових святкувань. Він додав, що для прифронтових регіонів свята важливі морально, адже люди втомлені, але безпека залишається головним пріоритетом.

"Однак масових заходів не буде — це небезпечно", — наголосив очільник області.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка загроза нині зберігається для Одещині з боку РФ. Також ми писали, що Росія програла війну у Чорному морі.

Одеса Миколаїв Одеська область обстріли Миколаївська область Новини Одеси дрони
Автор:
Автор:
Долженко Катерина
