Україна
Новые дроны над югом — Николаевщина усиливает защиту

Новые дроны над югом — Николаевщина усиливает защиту

ru
Дата публикации 29 декабря 2025 15:22
Новые дроны РФ и безопасность на Николаевщине
Дрон "Молния". Фото иллюстративное: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Россия начала применять новые дальнобойные дроны типа "Молния". На Николаевщине вместе с военными изменили подходы к противодействию воздушным атакам. Вследствие этого, перед новогодними праздниками в регионе корректируют систему безопасности. Массовых мероприятий решили не проводить из-за повышенных рисков.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Новые дроны

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг экспериментирует с новыми видами дальнобойных дронов и меняет тактику ударов. По его словам, в последнее время россияне чаще целят по энергетической инфраструктуре и меньшим объектам, фактически "тренируясь" на них. Он отметил, что сейчас по электричеству и теплу ситуация остается контролируемой и работает в штатном режиме.

"К сожалению, например, на днях, на той неделе, они попали FPV-дроном в крышу школы в Черноморской громаде. Поэтому это тоже для нас новое", — рассказал Ким.

Праздники на Николаевщине

В то же время областная власть решила отказаться от массовых празднований. Он добавил, что для прифронтовых регионов праздники важны морально, ведь люди устали, но безопасность остается главным приоритетом.

"Однако массовых мероприятий не будет — это опасно", — подчеркнул глава области.

Напомним, мы сообщали о том, какая угроза сейчас сохраняется для Одесской области со стороны РФ. Также мы писали, что Россия проиграла войну в Черном море.

Одесса Николаев Одесская область обстрелы Николаевская область Новости Одессы дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
