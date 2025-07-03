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Головна Одеса Нові подробиці денної атаки на Одесу

Нові подробиці денної атаки на Одесу

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:20
Атака на Одеський порт касетною ракетою із загиблими 3 липня - реакція Олексія Кулеби
Пошкоджена вантажівка. Фото: Олексій Кулеба у соцмережі

Сьогодні вдень ракета "Іскандер" із касетним боєзапасом влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. Загинули двоє людей, які працювали під час вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.  

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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Наслідки атаки

Один із загиблих внаслідок атаки по порту Одеси — докер-механізатор, інший — водій вантажівки. Ще шестеро отримали поранення. Серед них працівники одного з  операторів підприємства та водій. Ще двоє — громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка та склади.

"Росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл — ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян", — пише Олексій Кулеба.

Олексій Кулеба також закликав світову спільноту жорстко відреагувати на цілеспрямовані атаки РФ на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на наше місто дронами. А також про обстріл Одеси в ніч проти 3 липня.

Дмитро Кулеба Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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