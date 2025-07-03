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Главная Одесса Новые подробности дневной атаки на Одессу

Новые подробности дневной атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 15:20
Атака на Одесский порт кассетной ракетой с погибшими 3 июля - реакция Алексея Кулебы
Поврежденный грузовик. Фото: Алексей Кулеба в соцсети

Сегодня днем ракета "Искандер" с кассетным боезапасом попала в район одного из причалов Одесского морского порта. Погибли два человека, которые работали во время выгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

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Последствия атаки

Один из погибших в результате атаки по порту Одессы — докер-механизатор, другой — водитель грузовика. Еще шестеро получили ранения. Среди них — работники одного из операторов предприятия и водитель. Еще двое — граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь. Также были повреждены объекты инфраструктуры: портальные краны, техника и склады.

"Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским. Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан",— пишет Алексей Кулеба.

Алексей Кулеба также призвал мировое сообщество жестко отреагировать на целенаправленные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, недавно мы писали о ночной атаке на наш город дронами. А также об обстреле Одессы в ночь на 3 июля.

Дмитрий Кулеба Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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