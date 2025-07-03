Росія атакувала одеський порт — є загиблі та поранені

Вдень РФ атакувала одеський порт касетною ракетою — є загиблі
Сьогодні, 3 липня, Росія атакувала балістичною ракетою портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака по порту
Внаслідок удару по одеському порту балістичною ракетою "Іскандер-М" двоє людей загинули на місті. Троє працівників порту постраждали, наразі їм вже надається медична допомога. Ворог знову застосував касетні боєзапаси, які заборонені міжнародними конвенціями.
"Один із поранених — водій вантажівки, особу інших постраждалих зараз установлюють. В якому вони стані стані буде відомо трішечки пізніше, медики нададуть відповідну інформацію", — сказав Олег Кіпер.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстрілу Одеського району ракетами. А також про загрозу від кораблів Росії у Чорному морі.
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