Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вдень РФ атакувала одеський порт касетною ракетою — є загиблі

Вдень РФ атакувала одеський порт касетною ракетою — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 14:37
Росія атакувала одеський порт — є загиблі та поранені
Запуск ракети. Фото: ВВС

Сьогодні, 3 липня, Росія атакувала балістичною ракетою портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Атака по порту

Внаслідок удару по одеському порту балістичною ракетою "Іскандер-М" двоє людей загинули на місті. Троє працівників порту постраждали, наразі їм вже надається медична допомога. Ворог знову застосував касетні боєзапаси, які заборонені міжнародними конвенціями.

"Один із поранених — водій вантажівки, особу інших постраждалих зараз установлюють. В якому вони стані стані буде відомо трішечки пізніше, медики нададуть відповідну інформацію", — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстрілу Одеського району ракетами. А також про загрозу від кораблів Росії у Чорному морі.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації