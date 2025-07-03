Росія атакувала одеський порт — є загиблі та поранені

Запуск ракети. Фото: ВВС

Сьогодні, 3 липня, Росія атакувала балістичною ракетою портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок удару по одеському порту балістичною ракетою "Іскандер-М" двоє людей загинули на місті. Троє працівників порту постраждали, наразі їм вже надається медична допомога. Ворог знову застосував касетні боєзапаси, які заборонені міжнародними конвенціями.

"Один із поранених — водій вантажівки, особу інших постраждалих зараз установлюють. В якому вони стані стані буде відомо трішечки пізніше, медики нададуть відповідну інформацію", — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстрілу Одеського району ракетами. А також про загрозу від кораблів Росії у Чорному морі.