Россия атаковала одесский порт — есть погибшие и раненые

Запуск ракеты. Фото: ВВС

Сегодня, 3 июля, Россия атаковала баллистической ракетой портовую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Атака по порту

В результате удара по одесскому порту баллистической ракетой "Искандер-М" два человека погибли на месте. Трое работников порта пострадали, сейчас им уже оказывается медицинская помощь. Враг снова применил кассетные боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями.

"Один из раненых — водитель грузовика, личность других пострадавших сейчас устанавливают. В каком они состоянии состоянии будет известно немного позже, медики предоставят соответствующую информацию", — сказал Олег Кипер.

Напомним, недавно мы писали о годовщине обстрела Одесского района ракетами. А также об угрозе от кораблей России в Черном море.