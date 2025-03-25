Нові подробиці вбивства Ганула в Одесі

Дем'ян Ганул. Фото: скриншот

Убивство активіста Дем’яна Ганула в Одесі не було спонтанним вчинком, до нього йшла дуже серйозна підготовка. Наразі слідчі продовжують проробляти усі версії злочину.

Про це у інтерв’ю "Цензор.нет" повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Версії слідства

На питання журналістів, до якої із трьох версій убивства схиляється слідство, про які поліція заявляла раніше, заступник керівника Нацполіції заявив, що некоректно обирати якусь одну, поки не проведено увесь комплекс оперативно-слідчих заходів. Наразі перша за пріоритетністю версія — це вбивство на замовлення спецслужб РФ через вербування.

"Далі йде версія — вбивство на замовлення у зв'язку з його громадською діяльністю і активною проукраїнською позицією. І третє — це особиста неприязнь. Але ми можемо сьогодні вже казати: ну, яка неприязнь, вони навіть не знали один одного. По кожній з версій ми маємо план оперативно-слідчих заходів", — каже Андрій Нєбитов

Підозрюваний у вбивстві

У поліції нагадали, що підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула є військовим, що проходив службу на Одещині, у лютому пішов у відпустку, але 23-го числа не повернувся до своєї частини. Слідчі гадають, що фігурант серйозно готувався до замаху.

"Ми бачимо по характеру виконання, підготовці та аналізу первинних оперативно-слідчих матеріалів, що це не спонтанний вчинок, тривала дуже серйозна підготовка", — додають у поліції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про версії у справі вбивства Дем'яна Ганула. А також про те, що дружина активіста звинуватила одеситів.