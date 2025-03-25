Новые подробности убийства Ганула в Одессе

Демьян Ганул. Фото: скриншот

Убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе не было спонтанным поступком, к нему шла очень серьезная подготовка. Сейчас следователи продолжают прорабатывать все версии преступления.

Об этом в интервью "Цензор.нет" сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

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Версии следствия

На вопрос журналистов, к какой из трех версий убийства склоняется следствие, о которых полиция заявляла ранее, заместитель руководителя Нацполиции заявил, что некорректно выбирать какую-то одну, пока не проведен весь комплекс оперативно-следственных мероприятий. Сейчас первая по приоритетности версия — это убийство по заказу спецслужб РФ из-за вербовки.

"Далее идет версия — заказное убийство в связи с его общественной деятельностью и активной проукраинской позицией. И третье — это личная неприязнь. Но мы можем сегодня уже говорить: ну, какая неприязнь, они даже не знали друг друга. По каждой из версий мы имеем план оперативно-следственных мероприятий",— говорит Андрей Небитов

Подозреваемый в убийстве

В полиции напомнили, что подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула военный, проходивший службу в Одесской области, в феврале ушел в отпуск, но 23-го числа не вернулся в свою часть. Следователи полагают, что фигурант серьезно готовился к покушению.

"Мы видим по характеру выполнения, подготовке и анализу первичных оперативно-следственных материалов, что это не спонтанный поступок, продолжалась очень серьезная подготовка",— добавляют в полиции.

Напомним, недавно мы писали о версиях в деле убийства Демьяна Ганула. А также о том, что жена активиста обвинила одесситов.