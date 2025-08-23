Відео
Головна Одеса Новий готель в одеській Аркадії — в мережі показали відео

Новий готель в одеській Аркадії — в мережі показали відео

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 15:45
Новий готель в Аркадії: апартаменти і ціни
Готель, який побудували в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі в Аркадії відкривається новий готель із рестораном на даху та апартаментами з видом на море. У мережі показали, яки вигляд має лобі, поверхи з ремонтом і тераса. Також стали відомі ціни апартаментів.

Відповідне відео опублікували в соцмережі TikTok.

Реклама
Читайте також:

Новий готель в Одесі

За словами автора відео, вхід до комплексу вже відкритий: паркан знято, облаштована площа та головний вхід. Усередині відвідувачів зустрічає просторе лобі з ресепшном, сучасним освітленням і барною зоною. У готелі передбачені чотири ліфти, три з яких вантажні, що є рідкістю для подібних об’єктів.

Ресторан на даху

Особлива увага — ресторану на даху. З його тераси відкривається панорама моря та Аркадії. Частина залу облаштована під закриті посадкові місця, які працюватимуть і взимку.

На типових поверхах уже завершений ремонт: коридори оформлені сучасно, а апартаменти готові до заселення. Балкони відкривають краєвиди на море, що додає цінності нерухомості.

Які ціни в готелі в Одесі

Вартість апартаментів у новому готелі стартує від 100-110 тисяч доларів за стандартні варіанти площею 32-33 кв. м. Сьюти з видом на море на 8-9 поверхах оцінюють від 172 до 178 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Одесі продають незвичайну "плацкартну" квартиру. Також ми писали, що у місті здають в оренду квартиру за 2 тисячі доларів на місяць.

