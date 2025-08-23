Новый отель в Аркадии: апартаменты и цены: новый отель в Аркадии

Отель, который построили в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в Аркадии открывается новый отель с рестораном на крыше и апартаментами с видом на море. В сети показали, как выглядит лобби, этажи с ремонтом и терраса. Также стали известны цены апартаментов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети TikTok.

Новый отель в Одессе

По словам автора видео, вход в комплекс уже открыт: забор снят, обустроена площадь и главный вход. Внутри посетителей встречает просторное лобби с ресепшеном, современным освещением и барной зоной. В отеле предусмотрены четыре лифта, три из которых грузовые, что является редкостью для подобных объектов.

Ресторан на крыше

Особое внимание — ресторану на крыше. С его террасы открывается панорама моря и Аркадии. Часть зала обустроена под закрытые посадочные места, которые будут работать и зимой.

На типовых этажах уже завершен ремонт: коридоры оформлены современно, а апартаменты готовы к заселению. Балконы открывают виды на море, что добавляет ценности недвижимости.

Какие цены в отеле в Одессе

Стоимость апартаментов в новом отеле стартует от 100-110 тысяч долларов за стандартные варианты площадью 32-33 кв. м. Сьюты с видом на море на 8-9 этажах оценивают от 172 до 178 тысяч долларов.

Напомним, в Одессе продают необычную "плацкартную" квартиру. Также мы писали, что в городе сдают в аренду квартиру за 2 тысячи долларов в месяц.