В мережі показали рахунок з популярного нічного клубу в Одесі

В мережі показали рахунок з популярного нічного клубу в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 16:10
Чек на 15 тисяч у клубі Одеси — що замовляли
Люди за столиком у ресторані. Фото ілюстративне: freepik

У мережі з’явилося відео з нічного клубу "Ibiza" в Одесі. Чоловік показує рахунок, у якому за 11 позицій на кухню та напої компанія віддала понад 15 тисяч гривень. 

Відповідне відео з'явилося в одеських пабліках.

Реклама
Читайте також:

Рахунок у нічному клубі в Одесі

У чеку є морепродукти, роли та дорогі напої. Найдорожчою стравою стала фруктова ікебана — 4 300 гривень. Рол "Філадельфія Татакі" коштував 450 гривень, а ще один рол "Філадельфія" — 550 гривень. Щупальця восьминога з картопляним гратеном і трюфельним соусом (100 г) обійшлися у 3 360 гривень.

Реклама

Скільки коштували напої

З напоїв у чеку:

  • чотири порції "Апероль Спрітц" — 2 040 гривень;
  • коктейль "Май Тай" — 490 гривень;
  • "Лонг Айленд Айс Ті" — 500 гривень;
  • 10 порцій віскі Jameson — 2 100 гривень.

Навіть безалкогольні напої не виглядали бюджетними: дві пляшки Heineken 0,33 безалкогольного коштували 540 гривень, а три пляшки "Коли Зеро" 0,25 — 435 гривень.

Реклама

Нагадаємо, В Одесі орендарям пляжів заборонили встановлювати будь-які огорожі чи конструкції, що перекривають людям шлях, у разі порушення — перешкоди демонтуватимуть. Також ми публікували список пляжів, де вода відповідає нормам і відпочинок безпечний.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама

