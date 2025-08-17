Видео
В сети показали счет из популярного ночного клуба в Одессе

В сети показали счет из популярного ночного клуба в Одессе

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 16:10
Чек на 15 тысяч в клубе Одессы — что заказывали
Люди за столиком в ресторане. Фото иллюстративное: freepik

В сети появилось видео из ночного клуба "Ibiza" в Одессе. Мужчина показывает счет, в котором за 11 позиций на кухню и напитки компания отдала более 15 тысяч гривен.

Соответствующее видео появилось в одесских пабликах.

Читайте также:

Счет в ночном клубе в Одессе

В чеке есть морепродукты, роллы и дорогие напитки. Самым дорогим блюдом стала фруктовая икебана — 4 300 гривен. Ролл "Филадельфия Татаки" стоил 450 гривен, а еще один ролл "Филадельфия" — 550 гривен. Щупальца осьминога с картофельным гратеном и трюфельным соусом обошлись в 3 360 гривен.

Сколько стоили напитки

Из напитков в чеке:

  • четыре порции "Апероль Спритц" — 2 040 гривен;
  • коктейль "Май Тай" — 490 гривен;
  • "Лонг Айленд Айс Ти" — 500 гривен;
  • 10 порций виски Jameson — 2 100 гривен.

Даже безалкогольные напитки не выглядели бюджетными: две бутылки Heineken 0,33 безалкогольного стоили 540 гривен, а три бутылки "Колы Зеро" 0,25 — 435 гривен.

Напомним, в Одессе арендаторам пляжей запретили устанавливать любые ограждения или конструкции, перекрывающие людям путь, в случае нарушения — препятствия будут демонтировать. Также мы публиковали список пляжей, где вода соответствует нормам и отдых безопасен.

