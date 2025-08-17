Відео
В Одесі приберуть перепони до моря — що саме демонтують

В Одесі приберуть перепони до моря — що саме демонтують

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 11:30
Одеса — демонтаж незаконних парканів на пляжах
Незаконна стоянка біля моря в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

Міська влада взялася жорсткіше контролювати доступ до узбережжя Чорного моря. Орендарям пляжів заборонено встановлювати будь-які огорожі чи конструкції, що перекривають людям шлях, у разі порушення — перешкоди демонтуватимуть.

Про це йдеться у розпорядженні очільника міста Одеси Геннадія Труханова, опублікованому на сайті міста.

Контроль за узбережжям

В Одесі внесли зміни до розпорядження міського голови, які посилюють контроль за узбережжям під час воєнного стану. Головна вимога — вільний і безоплатний вхід на прибережну смугу Чорного моря для всіх, без винятку.

Тепер управління інженерного захисту території міста спільно з районними адміністраціями буде регулярно перевіряти пляжі. Якщо орендарі порушать правила, зведуть паркан чи інші бар’єри — їх одразу демонтують.

Влада нагадала: будь-які спроби перекрити людям доступ до моря незаконні. Право на узбережжя є публічним і не може бути обмежене приватними інтересами.

Нагадаємо, опубліковано список пляжів в Одесі, де вода відповідає нормам і відпочинок безпечний. Також ми писали, що через загибель людей на мінах на Одещині посилили перевірки пляжів на безпекову ситуацію.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
