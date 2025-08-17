Одесса - демонтаж незаконных заборов на пляжах

Незаконная стоянка у моря в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Городские власти взялись жестче контролировать доступ к побережью Черного моря. Арендаторам пляжей запрещено устанавливать любые ограждения или конструкции, перекрывающие людям путь, в случае нарушения препятствия будут демонтировать.

Об этом говорится в распоряжении главы города Одессы Геннадия Труханова, опубликованном на сайте города.

Контроль за побережьем

В Одессе внесли изменения в распоряжение городского головы, которые усиливают контроль за побережьем во время военного положения. Главное требование — свободный и бесплатный вход на прибрежную полосу Черного моря для всех, без исключения.

Теперь управление инженерной защиты территории города совместно с районными администрациями будет регулярно проверять пляжи. Если арендаторы нарушат правила, возведут забор или другие барьеры — их сразу демонтируют.

Власти напомнили: любые попытки перекрыть людям доступ к морю незаконны. Право на побережье является публичным и не может быть ограничено частными интересами.

Напомним, опубликован список пляжей в Одессе, где вода соответствует нормам и отдых безопасен. Также мы писали, что из-за гибели людей на минах в Одесской области усилили проверки пляжей на ситуацию с безопасностью.