Одесса - демонтаж незаконных заборов на пляжах

В Одессе уберут преграды к морю — что именно демонтируют
Городские власти взялись жестче контролировать доступ к побережью Черного моря. Арендаторам пляжей запрещено устанавливать любые ограждения или конструкции, перекрывающие людям путь, в случае нарушения препятствия будут демонтировать.
Об этом говорится в распоряжении главы города Одессы Геннадия Труханова, опубликованном на сайте города.
Контроль за побережьем
В Одессе внесли изменения в распоряжение городского головы, которые усиливают контроль за побережьем во время военного положения. Главное требование — свободный и бесплатный вход на прибрежную полосу Черного моря для всех, без исключения.
Теперь управление инженерной защиты территории города совместно с районными администрациями будет регулярно проверять пляжи. Если арендаторы нарушат правила, возведут забор или другие барьеры — их сразу демонтируют.
Власти напомнили: любые попытки перекрыть людям доступ к морю незаконны. Право на побережье является публичным и не может быть ограничено частными интересами.
