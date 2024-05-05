Ну прилетить в ту церкву, ну й що — в Одесі стався скандал з поліцейською

Представники поліції. Фото: фотоколаж

Сьогодні, під час святкування Великодня в Одесі сталася неприємна ситуація, пов'язана з висловленнями однієї з поліцейських. Співробітниця опублікувала відео, у якому висловила своє невдоволення службою біля церкви та викликала обурення своїми коментарями.

Про це повідомляють соцмережі.

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Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Скандал з поліцейською

На відео, яке розповсюджують місцеві ЗМІ, дівчина заявила, що не розуміє, навіщо охороняти церкву, якщо там перебуває небагато людей, і висловила думку, що нічого страшного не станеться, якщо там "прилетить" щось небезпечне. При цьому поліцейська ще й виражалася нецензурною лексикою.

"Мені не "хіханьки" й "хаханьки". Навіщо я охороняю цю церкву, там від сили 30 людей. Ну прилетить в ту церкву, ну й що. Це ж не мінус 100 людей, а усього 30", — заявила дівчина.

Реакція поліції

Після оприлюднення відео в мережі, керівництво поліції відреагувало на інцидент. Наразі співробітницю вже відсторонено від обов'язків, а також розпочато службове розслідування. Там також повідомили, що дівчина працює в правоохоронних органах лише місяць.

"Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва. Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено", — заявили у поліції.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, православні українці святкують світлий день Христового Воскресіння. Сьогодні тисячі одеситів принесли до храму для освячення паски, крашанки та домашні мʼясні вироби, адже закінчився піст і саме цим ласуватимуть містяни.