Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ну прилетить в ту церкву, ну й що — в Одесі стався скандал з поліцейською arrow

Ну прилетить в ту церкву, ну й що — в Одесі стався скандал з поліцейською

5 травня 2024 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ну прилетить в ту церкву, ну й що — в Одесі стався скандал з поліцейською
Представники поліції. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, під час святкування Великодня в Одесі сталася неприємна ситуація, пов'язана з висловленнями однієї з поліцейських. Співробітниця опублікувала відео, у якому висловила своє невдоволення службою біля церкви та викликала обурення своїми коментарями.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Скандал з поліцейською

На відео, яке розповсюджують місцеві ЗМІ, дівчина заявила, що не розуміє, навіщо охороняти церкву, якщо там перебуває небагато людей, і висловила думку, що нічого страшного не станеться, якщо там "прилетить" щось небезпечне. При цьому поліцейська ще й виражалася нецензурною лексикою. 

"Мені не "хіханьки" й "хаханьки". Навіщо я охороняю цю церкву, там від сили 30 людей. Ну прилетить в ту церкву, ну й що. Це ж не мінус 100 людей, а усього 30", — заявила дівчина.

Реакція поліції

Після оприлюднення відео в мережі, керівництво поліції відреагувало на інцидент. Наразі співробітницю вже відсторонено від обов'язків, а також розпочато службове розслідування. Там також повідомили, що дівчина працює в правоохоронних органах лише місяць.

"Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва. Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено", — заявили у поліції. 

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, православні українці святкують світлий день Христового Воскресіння. Сьогодні тисячі одеситів принесли до храму для освячення паски, крашанки та домашні мʼясні вироби, адже закінчився піст і саме цим ласуватимуть містяни. 

Одеса
скандал
поліція
Одеська область
Одеська ОДА
Великдень
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити