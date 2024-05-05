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Ну прилетит в ту церковь, ну и что — в Одессе произошел скандал с полицейской

5 мая 2024 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ну прилетит в ту церковь, ну и что — в Одессе произошел скандал с полицейской
Представители полиции. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня во время празднования Пасхи в Одессе произошла неприятная ситуация, связанная с высказываниями одной из полицейских. Сотрудница опубликовала видео, в котором выразила свое недовольство службой возле церкви и вызвала негодование своими комментариями.

Об этом сообщают соцсети.

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Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Скандал с полицейским

На видео, распространяемом местными СМИ, девушка заявила, что не понимает, зачем охранять церковь, если там находится немного людей, и выразила мнение, что ничего страшного не произойдет, если там "прилетит" что-то опасное. При этом полицейская еще и выражалась нецензурной лексикой.

"Мне не "хиханьки" и "хаханьки". Зачем я охраняю эту церковь, там от силы 30 человек. Ну прилетит в ту церковь, ну и что. Это же не минус 100 человек, а всего 30", — заявила девушка.

Реакция полиции

После обнародования видео в сети руководство полиции отреагировало на инцидент. Сотрудница уже отстранена от обязанностей, а также начато служебное расследование. Там также сообщили, что девушка работает в правоохранительных органах всего месяц.

"Такое поведение является неприемлемым, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства. Сейчас сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейский будет уволен", — заявили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, православные украинцы празднуют светлый день Христова Воскресения. Сегодня тысячи одесситов принесли в храм для освящения пасхи, пасхальные яйца и домашние мясные изделия, ведь закончился пост и именно этим будут лакомиться горожане.

Одесса
скандал
полиция
Одесская область
Одесская ОГА
Пасха
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