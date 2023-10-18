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Обережно на дорогах: де в Одесі тривають ремонтні роботи 18 жовтня

18 жовтня 2023 11:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі тривають ремонтні роботи 18 жовтня
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • просп. Ак. Глушка, вул. Архітекторська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

  • вул. Архітекторська — очищення колектору; 

  • Хаджибейська дорога (Куяльницька канава) — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати магістралі у Пересипському районі. Йдеться про дорожнє покриття на проспекті Добровольського, вулицях Заболотного та Палія.

Також ми писали, що в Одеській області планують збільшити пропускну спроможність на одному з прикордонних пунктів. Йдеться про ПП "Рені", де мають намір обслуговувати за добу 300 транспортних засобів замість 40.

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