Обережно на дорогах: де в Одесі тривають ремонтні роботи 18 жовтня
Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
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просп. Ак. Глушка, вул. Архітекторська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
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вул. Архітекторська — очищення колектору;
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Хаджибейська дорога (Куяльницька канава) — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати магістралі у Пересипському районі. Йдеться про дорожнє покриття на проспекті Добровольського, вулицях Заболотного та Палія.
Також ми писали, що в Одеській області планують збільшити пропускну спроможність на одному з прикордонних пунктів. Йдеться про ПП "Рені", де мають намір обслуговувати за добу 300 транспортних засобів замість 40.
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